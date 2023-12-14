Путин допускает визит в Турцию: могут ли его там задержать на требования МКС

Президент России, подводя итоги 2023 года, заявил, что в ближайшее время планирует приехать в Турцию. Впрочем, существует угроза его ареста из-за решения МКС.

В сентябре 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал в Россию. Тогда он встретился с Владимиром Путиным в Сочи, чтобы обсудить зерновой коридор.

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Возможен приезд Путина в Турцию

Российский диктатор заявил, что готов приехать в Турцию для встречи с турецким президентом Эрдоганом.

Думаю, что нам удастся встретиться с ним. Я действительно планирую. Я и планировал недавно, но у президента Эрдогана не получилось из-за его графика,

– сказал Путин.

Он также не отрицает вероятность своего визита в начале 2024 года.

Угрожает ли это Путину

Турция не ратифицировала Римский устав и не признает решения Международного уголовного суда, то есть на нее не распространяется необходимость исполнения.

Таким образом, турецкие правоохранители не обязаны арестовывать Путина после того, как МКС выдал ордер на его арест 17 марта 2023 года.

Ордер МКС на арест: что известно