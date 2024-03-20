На него поставила семья Ельцина: как от срока к сроку менялся Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин более 20 лет находится у власти. Семья экс-президента России Бориса Ельцина выбрала его, ведь они считали его выгодным кандидатом.

Однако дочь Ельцина и олигархи ошиблись. Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, как менялся Путин в течение этих лет.

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"Он пришел к власти в результате государственного переворота. На него поставила семья Ельцина, который тогда имел проблемы с алкоголем. За него решала его дочь Татьяна, ее муж и несколько олигархов, которые стояли вокруг них. Они накручивали Ельцина, который был под их влиянием", – сказал он.

Путин очень изменился

Сергей Жирнов отметил, что окружение Ельцина выбрало Путина, потому что он был "серым", неуверенным в себе. Казалось, что он готов выполнить любой приказ.

На Путина поставили, потому что он был никакой, серый, его никто не знал. Поэтому они решили, что это будет выгодная ставка, потому что он будет не самостоятельным. Они ошиблись,

– подчеркнул экс-агент КГБ.

Путин успел побывать на разных должностях. В частности, он руководил ФСБ, был секретарем Совета безопасности России. В 2000 году он заступил на пост президента. Сначала он был закомплексованным, чувствовал себя некомфортно перед прессой, боялся публики. Тогда с ним начали работать имидж-мейкеры, которые учили его правильно говорить, формировали его образ.

"Когда он пришел к власти, летал на истребителях, ездил в Чечню. То есть сразу занялся популизмом. Это у него хорошо получалось, несмотря на его закомплексованность", – вспомнил Жирнов.

Однако впоследствии Путин почувствовал власть, отошел от окружения Ельцина, окружил себя коллегами-чекистами. Кроме того, он начал преследовать олигархов, которые помогали ему раньше.

Во время первого президентского срока Путин уверял, что не хочет быть у власти более 8 лет, что это неправильно. Уже во время второго срока, который начался в 2004 году, он стал значительно смелее.

Наибольшее изменение произошло с Путиным с 2008 по 2012, когда он был вынужден отдать греть кресло Дмитрию Медведеву. Вдруг этот Медведев начал расти и стал популярнее Путина. Он тогда очень испугался,

– заметил экс-сотрудник КГБ.

Путин начал всех сажать, устраивать провокации. Уже в 2014 году российский диктатор аннексировал Крым и начал агрессию против Украины.

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