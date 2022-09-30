Путин подписал преступные указы о признании "независимости" Запорожской и Херсонской областей
Владимир Путин подписал очередные бумажки якобы о "признании независимости" двух украинских областей. В частности, речь идет о Запорожье и Херсонской области.
Соответствующие данные сообщили российские пропагандисты в ночь на 30 сентября. Именно 29 сентября, согласно бумажкам, они были подписаны.
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Путин подписал преступные указы
Путин подписал указы о "признании" Херсонской и Запорожской областей "независимыми" территориями,
– сообщили российские государственные СМИ.
Также на этих бумажках Путина прописано нечто невероятное – "народы" Запорожской и Херсонской областей. Причем речь даже о разных "народах".
Бумажки с преступными указами Путина / Фото росСМИ
Преступные указы Путина /Фото росСМИ
Следует вспомнить, что соответствующие поступки глава Кремля хочет совершить по сценарию захвата украинского Крыма. В частности потому, что:
- сначала Путин подписал указ о независимости полуострова;
- а затем одним указом "присоединил" его.
Донецкая и Луганская области тоже уже у российского диктатора "на столе". На 30 сентября запланировано его обращение к Федеральному Собранию. Именно тогда Владимир Путин может объявить о так называемом "присоединении" оккупированных территорий Украины.
Коротко о квазиреферендумах
- 28 сентября в России объявили о так называемых "результатах" псевдореферендумов в Украине. По данным Кремля, "поддержка" вхождения в состав России набрала более 97% голосов.
- Стоит вспомнить, что российские оккупанты 23 – 27 сентября провели инсценировку волеизъявления на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Предварительно также известно, что 30 сентября у Путина анонсировали подписание "договора" о вхождении новых территорий. Речь идет о "присоединении" временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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