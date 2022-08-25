Еще больше мяса: путин подписал указ об увеличении количества штатных военных

русская армия ежедневно теряет большое количество военных и техники на войне в Украине. Поэтому президент государства-агрессора владимир путин решил увеличить численность войска.

Похоже, что агрессор хочет, чтобы еще больше россиян поскорее отправились на "концерт Кобзона". Официальное решение об этом глава кремля одобрил 25 августа. Оно вступает в действие 1 января 2023 года, пишут российские пропагандистские СМИ.

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На сколько в россии увеличится армия

Штатное количество военных сил россии будет составлять 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военных. То есть штат вражеской армии увеличится на 137 тысяч человек.

Очевидно, что кремлю не хватает "пушечного мяса" для войны в Украине. Так что теперь еще больше россиян будут становиться удобрением для украинских почв.

Сколько москва потеряла в Украине техники и бойцов

Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 150 оккупантов, 5 их танков, 2 боевые бронированные машины, артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, средство ПВО, 3 вертолета и 9 беспилотников оперативно-тактического уровня. Больше всего российского оружия и солдат ВСУ уничтожили на Донецком направлении.

24 февраля россияне потеряли в Украине:

1 929 танков;

4 245 боевых бронированных машин;

1 037 артиллерийских систем;

272 реактивных систем залпового огня;

148 средств ПВО;

234 самолета;

202 вертолета;

828 дронов;

196 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

3 160 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

99 единиц специальной техники.

Кстати, по данным Forbes, потерянная техника обошлась врагу более чем в 16,5 миллиарда долларов. И это без учета стоимости выпущенных по Украине ракет.

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