Владимир Путин подписал закон, который официально разрешает привлечение несовершеннолетних к работе в выходные и во время каникул. Их "трудоустройство" будет полностью контролироваться государством.

Это является в частности частью идеологической обработки подростков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр продиции дезвинформации при СНБО в Facebook.

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Как Россия будет привлекать детей к работам в ВПК

Нововведение касается подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они смогут работать в нерабочие дни и во время каникул при условии, что будут направлены государственной службой занятости, или в составе "студенческих отрядов" и молодежных объединений, которые имеют государственную поддержку.

В ЦПИ отмечают: этот шаг свидетельствует о попытке Кремля решить кадровый кризис, особенно в секторе военно-промышленного комплекса. Из-за полномасштабной войны против Украины Россия сталкивается с дефицитом работников, поэтому пытается привлекать к производственным процессам даже подростков.

Также подчеркивается, что такая форма трудоустройства позволяет власти усиливать контроль и идеологическое влияние на молодежь, поскольку вся деятельность будет осуществляться только в пределах структур, находящихся под государственной опекой.

Несмотря на заявления российской пропаганды о якобы экономическом росте, ситуация на самом деле ухудшается. В ЦПИ отмечают, что фактическое использование детского труда является прямым следствием кадрового голода, обусловленного войной и мобилизацией.