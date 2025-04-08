Це є зокрема частиною ідеологічної обробки підлітків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр продиції дезвінформації при РНБО у Facebook.

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Як Росія залучатиме дітей до робіт у ВПК

Нововведення стосується підлітків віком від 14 до 18 років. Вони зможуть працювати у неробочі дні та під час канікул за умови, що будуть направлені державною службою зайнятості, або ж у складі "студентських загонів" та молодіжних об'єднань, які мають державну підтримку.

У ЦПД наголошують: цей крок свідчить про намагання Кремля вирішити кадрову кризу, особливо в секторі військово-промислового комплексу. Через повномасштабну війну проти України Росія стикається з дефіцитом працівників, тому намагається залучати до виробничих процесів навіть підлітків.

Також підкреслюється, що така форма працевлаштування дозволяє владі посилювати контроль та ідеологічний вплив на молодь, оскільки вся діяльність буде здійснюватися лише в межах структур, які перебувають під державною опікою.

Попри заяви російської пропаганди про нібито економічне зростання, ситуація насправді погіршується. У ЦПД зазначають, що фактичне використання дитячої праці є прямим наслідком кадрового голоду, зумовленого війною та мобілізацією.