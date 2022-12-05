Путин запретил в России митинги в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах
5 декабря 2022, 17:56Читати новину українською
Страна-террористка вводит еще большие ограничения для своих граждан. Президент Владимир Путин подписал новый указ.
Об этом 5 декабря сообщили российские пропагандисты. Путин расширил список запрещенных для протестов мест.
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Теперь россиянам официально нельзя устраивать никаких акций:
- в помещениях госорганов;
- школах, больницах и вблизи них;
- в аэропортах и портах;
- на вокзалах;
- в церквях и вблизи них;
- возле объектов жизнеобеспечения.
Могут вводить новые запреты
Ранее россиянам уже запретили массовые акции у резиденций Путина, судов, экстренных оперативных служб и федеральной службы исполнения наказаний.
Новый закон диктатора предусматривает, что власти на местах могут корректировать ограничения и вводить новые. Такие действия "обусловлены историческими, культурными, другими объективными особенностями субъекта".
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