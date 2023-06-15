Об этом говорилось программе "Осторожно, Зомбоящик", информирует 24 Канал. Кроме этого заявления Владимир Путин попался на очередной лжи.
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Скабеева напрасно надрывалась
США могут передать Украине снаряды с обедненным ураном, которыми планируется оснастить танки Abrams. Ранее Великобритания приняла решение предоставить нашей стране танки Challenger вместе с бронебойными снарядами на основе обедненного урана для них. И тогда у российских пропагандистов ой как подгорело.
"Передача этих снарядов будет свидетельствовать о том, что Запад хочет уничтожить Украину до конца, стереть", – выпалила в одном из своих эфиров путинская соратница Ольга Скабеева.
Путин подставил Скабееву: смотреть видео
Она вопила о ядерной опасности и приравнивала эти снаряды к "грязной бомбе". Вспомнила слово "геноцид" по отношению к тем, против кого эти снаряды могут быть применены и кто их применяет. Более того, она кричала, что это "нацистское оружие".
В то же время российский диктатор Владимир Путин подставил свой орущий рупор и спалился на очередной лжи.
Боеприпасов с обедненным ураном у нас много. И если они (украинцы – 24 Канал) будут использовать их, то и мы оставляем за собой право использовать такие боеприпасы. Они у нас есть, мы их просто не применяем,
– сказал глава Кремля.
Впрочем, издание "Милитарный" со ссылкой на телеграм-канал НИП "Тиск" еще в феврале писало: появились первые фото современных бронебойных боеприпасов 3БМ60 "Свинец-2", которые россияне применяют против украинской бронетехники. Сердцевина боеприпаса изготовлена из сплава на основе обедненного урана. Поэтому Владимир Путин еще раз соврал.
Пропагандистские истерики в России: последние новости
- По мнению некоторых военных экспертов, Россия раздувает панику не из-за вроде бы "радиоактивности" материала, а потому, что против таких боеприпасов нет защиты. Не поможет ни броня, ни радиолокационные средства. Помимо этого и качество российских танков снижается.
- Рассинхронизация наблюдается и между самой верхушкой российских властей. Во время визита к военным в госпиталь Путин публично обидел Шойгу и откровенно между ними наблюдалось непонимание.
- Путин проигрывает не только на поле боя, но и в информационной войне. Поэтому он встретился с так называемыми "военкорами", чтобы неформально донести через них некоторые месседжи для народа. И это максимум, на который способен бункерный руководитель.