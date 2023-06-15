Об этом говорилось программе "Осторожно, Зомбоящик", информирует 24 Канал. Кроме этого заявления Владимир Путин попался на очередной лжи.

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Скабеева напрасно надрывалась

США могут передать Украине снаряды с обедненным ураном, которыми планируется оснастить танки Abrams. Ранее Великобритания приняла решение предоставить нашей стране танки Challenger вместе с бронебойными снарядами на основе обедненного урана для них. И тогда у российских пропагандистов ой как подгорело.

"Передача этих снарядов будет свидетельствовать о том, что Запад хочет уничтожить Украину до конца, стереть", – выпалила в одном из своих эфиров путинская соратница Ольга Скабеева.

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Она вопила о ядерной опасности и приравнивала эти снаряды к "грязной бомбе". Вспомнила слово "геноцид" по отношению к тем, против кого эти снаряды могут быть применены и кто их применяет. Более того, она кричала, что это "нацистское оружие".

В то же время российский диктатор Владимир Путин подставил свой орущий рупор и спалился на очередной лжи.

Боеприпасов с обедненным ураном у нас много. И если они (украинцы – 24 Канал) будут использовать их, то и мы оставляем за собой право использовать такие боеприпасы. Они у нас есть, мы их просто не применяем,

– сказал глава Кремля.

Впрочем, издание "Милитарный" со ссылкой на телеграм-канал НИП "Тиск" еще в феврале писало: появились первые фото современных бронебойных боеприпасов 3БМ60 "Свинец-2", которые россияне применяют против украинской бронетехники. Сердцевина боеприпаса изготовлена из сплава на основе обедненного урана. Поэтому Владимир Путин еще раз соврал.

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