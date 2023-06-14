Снаряды с обедненным ураном очень мощные. Они могут пробить любую бронетехнику. Особенно легко это будет с советскими танками, которые есть в России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Почему снаряды с обедненным ураном так пугают россиян

В издании The Wall Street Journal опубликовали статью о том, что Администрация президента США Джо Байдена серьезно задумалась о передаче Украине боеприпасы с обедненным ураном. Их желают поставлять совместно с американскими танками Abrams.

Россияне такого решения очень боятся. Но не из-за вроде бы "радиоактивности" материала.

У меня есть подозрение, что эта пресса раздувает большую проблему, чем на самом деле. Снаряды с обедненным ураном входят в боекомплект танка. Это штатный боеприпас, как и у танков Challanger,

– заметил Олег Жданов.

По убеждению военного эксперта, в комплекте с танками "Абрамс" обязательно будут и снаряды с обедненным ураном.

"Россия так нервничает, потому что против этого боеприпаса нет защиты. Если снаряд попадет в бронеобъект, неважно какой, это стопроцентное поражение. Если ты попал в него, то все защиты от него не существует", – подчеркнул Жданов.

Не помогут ни активная броня, ни радиолокационные средства. К тому же качество российских танков только снижается. В большинстве своем у них нет новых танков, а только советского производства.

Что такое снаряды с обедненным ураном

Это бронебойные снаряды завышенной силы. Наличие обедненного урана позволяет пробивать мощную броню и уничтожить вражеский экипаж.

Но заметим, что обеденный уран – не радиоактивный материал (хотя и считается токсичным и канцерогенным), а сверхпрочный металл, производимый из отходов процесса обогащения урана.

Олег Жданов о возможном предоставлении снарядов с обедненным ураном и поддержке Запада: смотреть видео

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