Снаряди зі збідненим ураном надзвичайно потужні. Вони можуть пробити будь-яку бронетехніку. Особливо легко це буде з радянськими танками, які є у Росії. Про це 24 Канал розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Чому снаряди зі збідненим ураном так лякають росіян
У виданні The Wall Street Journal опублікували статтю про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена серйозно задумалась про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Їх хочуть поставляти разом з американськими танками Abrams.
Росіяни такого рішення дуже бояться. Але не через начебто "радіоактивність" матеріалу.
В мене є підозра, що це преса роздуває більшу проблему, ніж вона є насправді. Снаряди зі збідненим ураном входять до боєкомплекту танку. Це штатний боєприпас, як і в танків Challanger,
– зауважив Олег Жданов.
За переконанням військового експерта, в комплекті з танками "Абрамс" неодмінно будуть і снаряди зі збідненим ураном.
"Росія так нервує, тому що проти цього боєприпасу немає захисту. Якщо снаряд влучить в бронеоб'єкт, неважливо який, це стовідсоткове ураження. Якщо ти попав в нього, то все захисту від нього не існує", – наголосив Жданов.
Не допоможуть ані активна броня, ані радіолокаційні засоби. До того ж якісь російських танків лише знижується. Здебільшого у них немає нових танків, а лише радянського виробництва.
Що таке снаряди зі збідненим ураном
Це бронебійні снаряди підвищеної сили. Наявність збідненого урану дозволяє пробивати найпотужнішу броню та знищити ворожий екіпаж.
Але зауважимо, що збіднений уран – не радіоактивний матеріал (хоч і вважається токсичним і канцерогенним), а надміцний метал, який виробляється з відходів процесу збагачення урану.
Олег Жданов про можливе надання снарядів зі збідненим ураном та підтримку Заходу: дивитись відео
Союзники збільшують допомогу Україні: що відомо
- Сполучені Штати 13 червня оголосили про новий пакет підтримки для України, сума якого складає 325 мільйонів. До нього увійшли така важлива техніка, як бронемашини Bradley і Stryker. Крім того, Україні надійдуть додаткові боєприпаси для HIMARS, а також зенітні комплекси Stinger.
- Незадовго після США додаткову допомогу анонсували й у Великій Британії. Пакет військової допомоги на суму 92 мільйони фунти покликаний здебільшого захистити українське небо. Засоби протиповітряної оборони прибудуть в Україну найближчими місяцями.
- Зауважимо, що 15 червня у Брюсселі відбудеться вже 13 зустріч у форматі "Рамштайн". Міністри оборони країн-союзників України обговорюватимуть питання захисту українського неба.