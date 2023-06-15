Про це йшлося програмі "Обережно, Зомбоящик", інформує 24 Канал. Крім цієї заяви Владімір Путін попався на черговій брехні.
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Скабєєва даремно надривалася
США можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном, якими планують оснастити танки Abrams. Раніше Велика Британія прийняла рішення надати нашій країні танки Challenger разом з бронебійними снарядами на основі збідненого урану для них. І тоді у російських пропагандистів ой як підгоріло.
"Передача цих снарядів свідчитиме про те, що Захід хоче знищити Україну до кінця, стерти", – випалила в одному зі своїх ефірів путінська посіпака Ольга Скабєєва.
Путін підставив Скабєєву: дивитись відео
Вона волала про ядерну небезпеку і прирівнювала ці снаряди до "брудної бомби". Згадала слово "геноцид" щодо тих, проти кого ці снаряди можуть бути застосовані, і хто їх застосовує. Ба більше, вона розкричалася, що це "нацистська зброя".
Натомість російський диктатор Владімір Путін підставив свій волаючий рупор і спалився на черговій брехні.
Боєприпасів зі збідненим ураном у нас багато. І якщо вони (українці – 24 Канал) застосовуватимуть їх, то і ми залишаємо за собою право застосовувати такі боєприпаси. Вони у нас є, ми їх просто не застосовуємо,
– сказав очільник Кремля.
Утім, видання "Мілітарний" з посиланням на телеграм-канал НІП "Тиск" ще в лютому писало: з'явилися перші фото сучасних бронебійних боєприпасів 3БМ60 "Свинец-2", які росіяни застосовують проти української бронетехніки. Серцевина цього боєприпасу виготовлена зі сплаву на основі збідненого урану. Тому Владімір Путін вкотре збрехав.
Пропагандистські істерики в Росії: останні новини
- На думку деяких військових експертів, Росія роздуває паніку не через начебто "радіоактивність" матеріалу, а тому, що проти таких боєприпасів немає захисту. Не допоможе ні броня, ні радіолокаційні засоби. Крім цього і якість російських танків знижується.
- Розсинхронізація спостерігається і між самою верхівкою російської влади. Під час візиту до військових у шпиталь Путін привселюдно образив Шойгу і відверто між ними спостерігалося непорозуміння.
- Путін програє не тільки на полі бою, але й в інформаційній війні. Тому він зустрівся з так званими "воєнкорами" аби неформально донести через них деякі меседжі для народу. І це максимум, на який спроможний бункерний очільник.