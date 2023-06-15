Про це йшлося програмі "Обережно, Зомбоящик", інформує 24 Канал. Крім цієї заяви Владімір Путін попався на черговій брехні.

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Скабєєва даремно надривалася

США можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном, якими планують оснастити танки Abrams. Раніше Велика Британія прийняла рішення надати нашій країні танки Challenger разом з бронебійними снарядами на основі збідненого урану для них. І тоді у російських пропагандистів ой як підгоріло.

"Передача цих снарядів свідчитиме про те, що Захід хоче знищити Україну до кінця, стерти", – випалила в одному зі своїх ефірів путінська посіпака Ольга Скабєєва.

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Вона волала про ядерну небезпеку і прирівнювала ці снаряди до "брудної бомби". Згадала слово "геноцид" щодо тих, проти кого ці снаряди можуть бути застосовані, і хто їх застосовує. Ба більше, вона розкричалася, що це "нацистська зброя".

Натомість російський диктатор Владімір Путін підставив свій волаючий рупор і спалився на черговій брехні.

Боєприпасів зі збідненим ураном у нас багато. І якщо вони (українці – 24 Канал) застосовуватимуть їх, то і ми залишаємо за собою право застосовувати такі боєприпаси. Вони у нас є, ми їх просто не застосовуємо,

– сказав очільник Кремля.

Утім, видання "Мілітарний" з посиланням на телеграм-канал НІП "Тиск" ще в лютому писало: з'явилися перші фото сучасних бронебійних боєприпасів 3БМ60 "Свинец-2", які росіяни застосовують проти української бронетехніки. Серцевина цього боєприпасу виготовлена зі сплаву на основі збідненого урану. Тому Владімір Путін вкотре збрехав.

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