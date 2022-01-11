Путин подвинул дату возможного вторжения в Украину ближе к весне, – NYT
Источник:The New York Times
Владимир Путин решил подвинуть дату возможного вторжения в Украину. Причиной стали погодные условия.
Ответные данные New York Times обнародовал со ссылкой на источники среди американских официальных лиц. Есть несколько ключевых факторов, от которых зависит вероятность вторжения России.
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Для продвижения бронетехники необходимы благоприятные условия.
Из-за относительно мягкой зимы земля недостаточно промерзла, и дату возможного вторжения Путину пришлось подвинуть ближе к весне,
– говорится в сообщении.
Сильные морозы, традиционные для января, на многих территориях так и не начались.
"А пока под ногами болото, наземная операция не сможет начаться раньше февраля", – подчеркнули в NYT.
Россия перемещает вертолеты
- В Кремле работают над перемещением вертолетов к границе с Украиной. Это происходит на фоне замедления передвижения российских войск.
- В сообщении NYT отметили, что ударные и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители были бы важным преимуществом для России в случае ее вторжения в Украину.
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