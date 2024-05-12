Беспокоит вся Азия: с чем Путин едет к Си в Китай

Владимир Путин в ближайшее время посетит Китай. Его визит к Си Цзиньпину, вероятно, будет обусловлен необходимостью укрепления торговых отношений и распределением влияния в Азии. Однако Китай понимает, что сотрудничество с сильным Западом стратегически выгоднее, чем с Россией, которая во всех сферах теряет свой авторитет.

Политолог Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что поддержка Си Цзиньпина России уменьшится. Он отметил, что Путин летит в КНР для урегулирования нынешних позиций силы на азиатском пространстве, ведь там сейчас доминирует Китай.

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Китай использует Россию

Китайские банки начинают отказываться обслуживать компании из России, что перекрывает источники контрабанды страны-агрессора. Си Цзиньпин пытается избегать мировых санкций, ведь во многом экономика Китая зависит от западных инвестиций.

Китай, конечно, будет потреблять сырье из России. Он будет использовать слабое путинское государство. Китайскому лидеру важно усиление политических и экономических отношений по всей Азии. А в близкой перспективе планирует выйти на крупнейший экономический рынок мира – Европейский Союз,

– подчеркнул Буряченко.

На Ближнем Востоке, в Африке и Средней Азии российское влияние понемногу уменьшается, а инициативу на себя перебирает Китай.

Иран и Китай называют себя партнерами России, но это выглядит очень смешно, потому что эти страны используют огромные сырьевые и технологические возможности России в военной области. Все для того, чтобы реализовать свои интересы,

– сказал политолог.

Он также добавил, что для других стран Россия стала уже не желательным геополитическим игроком, в частности на некогда традиционных для нее зонах влияния.

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