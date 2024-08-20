Зачем Путин поехал в Азербайджан: политолог объяснил тактику диктатора
Владимир Путин 18 августа прибыл с визитом в Азербайджан. Там он встретился с лидером страны Ильхамом Алиевым. Вероятной целью поездки кремлевского диктатора было укрепление дипломатических связей.
Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что Путин пытается делать вид, что в России не происходит ничего серьезного. Пропаганда страны-агрессора продолжает придерживаться версии, что ситуация в Курской области абсолютно контролируемая.
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Почему Путин поехал в Азербайджан
Максим Несвитайлов предположил, что дипломатический визит в Азербайджан мог иметь целью давление на Армению. Недавно были сообщения, что эта страна приостановила свое членство в ОДКБ.
Этим визитом и заявлениями по Кавказу Путин, возможно, давит на Армению, ведь он видит, что она выходит из орбиты его влияния,
– сказал он.
Что выгодно Азербайджану
Эксперт-международник подчеркнул, что Россия в любых обстоятельствах придерживается привычной для себя тактики, говорится о шантаже и блефе. Однако это уже не имеет значительного влияния на других.
Я уверен, что Азербайджан не будет тесно сотрудничать с Россией. Так, там хотят получить какую-то выгоду, ведь понимают, что страна-агрессор очень ограничена в партнерах по торговле,
– высказался Несвитайлов.
Азербайджан исторически тесно связан с Турцией. Политолог предположил, что Реджеп Тайип Эрдоган мог посоветовать Ильхаму Алиеву воспользоваться невыгодной ситуацией России для обогащения собственного государства.