Путин похвалил Байдена за желание баллотироваться в 2024, но сам "не знает", сделает ли так же
Источник:"Известия"
Российский президент Владимир Путин 30 ноября в очередной раз заявил, что "не решил", будет ли снова баллотироваться на высший государственный пост. Речь идет о выборах 2024 года.
Вместе с тем Путин отметил, что глава Белого дома Джо Байден уже о своих намерениях идти на выборы заявил, и это правильно. Такие вот мысли глава Кремля озвучил на форуме "Россия зовет!"
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Путин вроде бы и не знает, хочет ли снова быть президентом России
Во время форума "Россия зовет!" Владимир Путин (напомним, безраздельно правящий россиянами с 2000 года) 30 ноября заявил, что пока не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Хотя, мол, это хорошо, что у него есть такая возможность.Напомним, у Путина формально действительно такая возможность есть, ведь:
- Он протянул через референдум поправки к конституции России, которые фактически обнулили его президентские сроки.
- И теперь он может снова баллотироваться, причем дважды, и заседать в Кремле вплоть до 2036 года (в России президентские сроки шестилетние).
Буду ли это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но сам факт наличия такого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию,
– почему-то считает Путин.
Однако "скромно" добавляет, что свое переизбрание целью для России не считает.
Тут следует напомнить, что Путин подобные заявления делает не впервые:
- К примеру, 14 октября он тоже сказал (в интервью CNBC), что решение о баллотировании не принял.
- И что говорить сейчас о выборах рано, потому что, мол, такие разговоры (по поводу возможных преемников кремлевского трона) дестабилизируют ситуацию в стране.
Ну а Байден молодец
В том же разговоре на форуме "Россия зовет!" Владимир Путин заявил еще и следующее: президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поступил правильно, озвучив свое намерение баллотироваться на второй срок.Обратим внимание, что в США президентские сроки четырехлетние:
- И последующие выборы состоятся по совпадению с российскими – также в 2024 году (предыдущие были в 2020).
- Но можно ли с того года ждать смены власти в США или России – пока неизвестно.