Скабеева требует доказательств: Путин похвастался перед летчицами навыками пилотирования
Российский диктатор Владимир Путин встретился с летчицами. Глава Кремля похвастался перед ними своими якобы навыками пилотирования.
Путин рассказал, как якобы выполнял фигуру пилотажа “Бочка”. А это одна из самых сложных фигур в пилотаже, пишет 24 Канал.
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Путин похвастался навыками пилотирования
Отметим, что при выполнении этой фигуры самолет поворачивается на 360 градусов с сохранением общего направления полета. Кремлевский диктатор, чтобы быть убедительным пытался даже изобразить руками, как он якобы поворачивал штурвал. Впрочем, не понятно, действительно ли это было, или Путин снова что-то себе придумал, чтобы иметь "крутой" вид.
Что интересно, одной из главных фанаток диктатора – Ольге Скабеевой только этой истории мало. Она заявила, что охотно ждет видеоподтверждения этого полета.
Путин заявил, что сам выполнял во время этого полета "Бочку". Ждем заявления, эти видеокадры. Действительно интересно,
– неуверенно отметила пропагандистка.
Да и сами летчицы, что были на встрече не факт, что поверили Путину. Одна из женщин начала истерически улыбаться. Поэтому, возможно, ее насмешила эта история о "невероятных" полетах диктатора.
Что Путин придумывал до этого: коротко
- Иногда Путину кажется будто он очень хорошо знает историю, но есть нюанс. Дело в том, что диктатор озвучивает псевдоисторический бред. Например, недавно он заявил якобы "Бельгия возникла благодаря России".
- Диктатор решил удивить своими знаниями в теме распада СССР. В этом контексте он придумал, якобы так называемые элиты США не справились с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после развала Советского Союза.
- Не может Путин отпустить и тему "воссоединения" России с Украиной. Глава Кремля якобы убежден в том, что оно неизбежно.