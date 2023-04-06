После обидных заявлений Китая Путин быстро попытался показать Россию "уважаемым государством"
Источник:ISW
Китай заявил, что не поддерживает войну и не признает оккупацию Украины. Поэтому Владимир Путин уже успел изобразить Россию как "уважаемое государство".
К тому же Путин обругал послов США и стран ЕС и заявил, что Запад ответственен за войну в Украине. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Важно Китай заявил, что не поддерживает войну и не признает оккупацию Украины: "кинул" ли Пекин Москву
Путин показал Россию "уважаемым государством"
На фоне унизительных заявлений из Китая, которые применшают тесные отношения с Россией, диктатор пытался изобразить Россию как "уважаемое государство". 5 апреля Путин провел встречу с вручением грамот главам 17 дипломатических миссий, во время которой он отметил тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
Путин отметил, что Сирия является надежным партнером, с которым Россия достигла нескольких неопределенных договоренностей во время недавней поездки президента Сирии Башара Асада в Россию. В то же время вражеский президент обругал послов США и стран ЕС и заявил, что Запад ответственен за войну в Украине и геополитическое противостояние с Россией.
Что Китай говорит о войне России в Украине
Накануне посол Китая в ЕС Фу Цунь заявил, что российско-китайское совместное заявление об отсутствии "безграничных отношений" в феврале 2022 года было искажено, назвав "безграничным чисто риторическое заявление".
Фу подчеркнул, что Китай не поддерживает войну России в Украине и не дает стране-агрессорке оружия.
Заявление Фу согласовывается с оценкой ISW от 21 марта о том, что Путин не смог извлечь выгоды от безграничного двустороннего партнерства с Китаем, на которые он, вероятно, надеялся во время встречи с президентом Китая Си Цзиньпином в Москве,
– отметили аналитики.
Возможная встреча Зеленского и Си Цзиньпиня
- Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что хочет встретиться с Си Цзиньпинем. По мнению нашего лидера, эта встреча может оказать положительное влияние на мировую безопасность.
- Зеленский отметил, что не общался с главой Китая с самого начала полномасштабного вторжения России.
- Пекин не давал конкретной информации о возможной встрече Си Цзиньпина и Зеленского.
- Позже представитель Китая в ЕС Фу Цунь заявил, что есть "пространство для переговоров и даже для того, чтобы Китай и ЕС объединили свои усилия в продвижении мира".
- Он добавил, что "не исключена возможность" потенциального разговора или встречи Си Цзиньпина и Зеленского.