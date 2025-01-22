Диктатор себя "сдал": министр Эстонии сказал, что указывает на слабость Путина

Северная Корея помогает России, отправляя на войну против Украины свои войска. Такая вовлеченность настораживает, ведь силы КНДР приблизились к границам НАТО. Однако это указывает еще и на определенные негативные изменения внутри страны-агрессора.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна рассказал 24 Каналу, что Северная Корея активно поддерживает Россию, в том числе и боеприпасами и техникой. Это показывает слабость Путина – фактически у него заканчиваются ресурсы.

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Войска КНДР в Европе

Маргус Тсахкна отметил, что расположение войск КНДР в Европе – это была стратегическая ошибка, ведь демонстрирует то, что это не только проблема Украины и России, а глобальная угроза.

Если впервые в истории привезти активные войска Северной Кореи в Европу всего в нескольких сотнях километров от границы НАТО и ЕС, это меняет суть этого конфликта и этой агрессии,

– сказал он.

Несмотря на то, что количество военных не очень большое, но сам факт, что Северная Корея официально участвует в боях на стороне России, должен привлечь внимание США и Европы. Это происходит на основании двустороннего соглашения между Северной Кореей и Россией.

Важно! Северокорейские войска, участвующие в войне России против Украины, несут значительные потери. Весь контингент из 12 тысяч военных может быть уничтожен до середины апреля 2025 года. По данным ISW, потери северокорейцев составляют около 92 солдат в день. По состоянию на середину января 2025 года, по сообщениям разведки, погибли 300 военных КНДР, а 2700 получили ранения.

Глава МИД Эстонии отметил, что сотрудничество России и Северной Кореи меняет суть российско-украинской войны. Становится понятно, что конфликт гораздо глобальнее.