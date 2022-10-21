Путин лично проверил войска на 8 месяце войны: эксперты отметили интересную деталь

Глава Кремля Владимир Путин устроил жалкий "перформанс" с поездкой на один из российских полигонов. На нем "президент" России предпринимал ряд нехарактерных для себя действий.

Очевидно, российский диктатор захотел поднять боевой дух своих солдат, умирающих из-за его амбиций в украинских полях. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Эксперт отметил, что приезд Путина на полигон был политтехнологическим ходом Кремля.

Путин приехал в броневике, в очень дорогом жилете. Он посмотрел на форму, ему показали ситуацию, после чего сделал своеобразный "перформанс" с бойцами – чтобы показать, что он вместе с людьми и армией. Я думаю, что его очень сильно советники донимали, мол, Зеленский приезжает к своим военным и ему тоже это нужно,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Путин во время своего "визита" отважился на вещи, которые до этого не делал.

"Путин приехал и когда прощался, он одного бойца даже обнял и "по-пацански" пожал ему руку. Он никогда такого не делал. Мне кажется, что это было больше для поднятия морального духа и что верховный главнокомандующий якобы вместе с военными", – добавил политолог.

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По его мнению, все вещи, к которым Путин прикасался на полигоне, в том числе к ботинкам, могли находиться под личным контролем у Федеральной службы охраны.

"Я не удивлюсь, что этот ботинок носил в специальном саквояже возле себя какой-то специальный сотрудник. Он его мог достать перед приездом Путина, чтобы в него, случайно, не запихали яд. То есть специальное лицо контролировало несколько дней это изделие, не спускало с него глаз, чтобы на последнем этапе дали Путину "трогать" и забрали назад", – резюмировал Ступак.

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