Путин отправил жестокого убийцу на войну в Украину: у диктатора есть план
Владимир Путин лично помиловал заключённого, который пытал свою девушку до смерти. Так что вместо того, чтобы отбывать в тюрьме 17 лет, тот отправился воевать в Украину. Такие случаи не единичны.
Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала в эфире 24 Каналу, что такие действия продуманы. Отправка заключенных на войну – с какой стороны ни посмотри – очень удобное решение.
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Решения Путина имеют свои основания
Российский президент Владимир Путин помиловал Владислава Канюса – жестокого убийцу, расправившегося со своей девушкой в январе 2022 года. За кровавое убийство его приговорили к 17 годам заключения.
Однако, как выяснилось, он просидел в тюрьме менее года, поскольку его отправили уже легально убивать людей на войне в Украине.
План Путина в том, что они (подобные заключенные – 24 Канал) не должны вернуться. Путин делает все, чтобы они оставались на оккупированных территориях,
– подчеркнула Ольга Романова.
В России не с большой радостью принимают обратно вернувшихся из Украины вояк. Даже если судимость с них снимают через электронную систему в России, можно понять, что это бывший заключенный. На работу их братья не спешат.
"Их с удовольствием принимают и вербуют в росгвардию, батальон "Ахмат", но только на оккупированных территориях. Их забирают в ПИК, могут снова подписать контракт с армией. Больше их никуда не берут. Если они все же возвращаются и живут без работы, то рано или поздно они совершат преступление, попадают в СИЗО, где им снова предлагают отправиться на войну", – объяснила Романова.
Фактически для заключенных, особенно уже имеющих боевой опыт, нет другого выхода. Их так или иначе снова отправят воевать.
Ольга Романова о ссылках российских заключенных на войну: смотреть видео
Обратите внимание! В России действительно не хотят, чтобы военные возвращались на родину. Да, в российской госдуме выступили с предложением раздавать землю на оккупированных территориях Украины участникам так называемой "СВО".
Депутат Алексей Журавлев готовит законопроект, который позволит выдавать россиянам "восточноукраинский гектар" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Как в России вербуют заключенных на войну
- По данным The Washingtom Post, Россия могла отправить воевать в Украину близко 100 тысяч зэков. Самое активное участие в этом принимал Евгений Пригожин. Как стало известно, в прошлом году всего за два месяца "посещения" Пригожина в тюрьме количество заключенных там уменьшилось на около 23 тысяч.
- Однако это не все потрясающие цифры. Еще до начала полномасштабного вторжения в России насчитывали 420 тысяч зэков. По состоянию на конец октября 2023 их количество сократилось до исторического минимума – около 266 тысяч. Неудивительно, что качество российского войска все больше ухудшается.
- Похоже, стратегия Евгения Пригожина пришлась по душе и русскому минобороны. Из-за невозможности объявить полную мобилизацию в связи с предстоящими выборами в России прибегли к другому плану. Там ввели обязательный военный учет для заключенных.