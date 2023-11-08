Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла в ефірі 24 Каналу, що такі дії є продуманими. Відправлення ув'язнених на війну – з якого боку не глянь – дуже зручне рішення.
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Рішення Путіна мають свої підстави
Російський президент Владімір Путін помилував Владислава Канюса – жорстокого вбивцю, який розправився зі своєю дівчиною у січні 2022 року. За криваве вбивство його присудили до 17 років ув'язнення.
Однак, як з'ясувалось, просидів він у в'язниці менш як рік, оскільки його відправили вже легально вбивати людей на війні в Україні.
План Путіна в тому, що вони (подібні ув'язнені – 24 Канал) не мають повернутися. Путін робить все, щоб вони залишались на окупованих територіях,
– наголосила Ольга Романова.
У Росії не з великою радістю приймають назад вояк, які повернулися з України. Навіть якщо судимість із них знімають, через електронну систему в Росії, можна зрозуміти, що це колишній в'язень. На роботу їх брати не поспішають.
"Їх із задоволенням приймають та вербують у росгвардію, батальйон "Ахмат", але лише на окупованих територіях. Їх забирають у ПВК, можуть знову підписати контракт з армією. Більше їх нікуди не беруть. Якщо вони все ж повертаються і живуть без роботи, то рано чи пізно вони скоять злочин, потрапляють в СІЗО, де їм знову пропонують відправитись на війну", – пояснила Романова.
Фактично для ув'язнених, особливо, які вже мають бойовий досвід, немає іншого виходу. Їх так чи інакше знову відправлять воювати.
Ольга Романова про посилання російських ув'язнених на війну: дивитись відео
Як у Росії вербують ув'язнених на війну
- За даними The Washingtom Post, Росія могла відправити воювати в Україну близько 100 тисяч зеків. Найактивнішу участь у цьому брав Євгеній Пригожин. Як стало відомо, торік лише за два місяці "відвідин" Пригожина у в'язниці, кількість ув'язнених там зменшилась на близько 23 тисячі.
- Однак це не всі приголомшливі цифри. Ще до початку повномасштабного вторгнення у Росії налічували 420 тисяч зеків. Станом на кінець жовтня 2023 року їхня кількість скоротилася до історичного мінімуму – близько 266 тисяч. Тож не дивно, що якість російського війська все більше погіршується.
- Схоже, стратегія Євгенія Пригожина запала до душі і російському міноборони. Через неможливість оголосити повну мобілізацію у зв'язку з майбутніми виборами, у Росії вдались до іншого плану. Там запровадили обов'язковий військовий облік для ув'язнених.