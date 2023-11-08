Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла в ефірі 24 Каналу, що такі дії є продуманими. Відправлення ув'язнених на війну – з якого боку не глянь – дуже зручне рішення.

Дивіться також Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року

Рішення Путіна мають свої підстави

Російський президент Владімір Путін помилував Владислава Канюса – жорстокого вбивцю, який розправився зі своєю дівчиною у січні 2022 року. За криваве вбивство його присудили до 17 років ув'язнення.

Однак, як з'ясувалось, просидів він у в'язниці менш як рік, оскільки його відправили вже легально вбивати людей на війні в Україні.

План Путіна в тому, що вони (подібні ув'язнені – 24 Канал) не мають повернутися. Путін робить все, щоб вони залишались на окупованих територіях,

– наголосила Ольга Романова.

У Росії не з великою радістю приймають назад вояк, які повернулися з України. Навіть якщо судимість із них знімають, через електронну систему в Росії, можна зрозуміти, що це колишній в'язень. На роботу їх брати не поспішають.

"Їх із задоволенням приймають та вербують у росгвардію, батальйон "Ахмат", але лише на окупованих територіях. Їх забирають у ПВК, можуть знову підписати контракт з армією. Більше їх нікуди не беруть. Якщо вони все ж повертаються і живуть без роботи, то рано чи пізно вони скоять злочин, потрапляють в СІЗО, де їм знову пропонують відправитись на війну", – пояснила Романова.

Фактично для ув'язнених, особливо, які вже мають бойовий досвід, немає іншого виходу. Їх так чи інакше знову відправлять воювати.

Ольга Романова про посилання російських ув'язнених на війну: дивитись відео

Зверніть увагу! У Росії таки справді не хочуть, аби військові повертались на батьківщину. Так, у російській держдумі виступили із пропозицією роздавати землю на окупованих територіях України учасникам так званої "СВО". Депутат Олексій Журавльов готує законопроєкт, який дозволить видавати росіянам "східноукраїнський гектар" на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Як у Росії вербують ув'язнених на війну