Путин понял, что с ним никто не будет играть в его "игры", – политолог о параде 9 мая и США

Запад дал Путину шанс 9 мая заявить о прекращении войны, однако этого не произошло. "Игры" кремлевского вождя после подписания ленд-лиза фактически закончились.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что подписание Джо Байденом 9 мая исторического документа – это даже не троллинг, а стратегическая операция.

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"Не ушли из Украины – получайте"

Тизенгаузен акцентировал, что на самом деле государства Европы и США прекрасно понимают, что означает символизм для Путина. Российский президент, как и вся Россия, зависит от этого.

"Поэтому когда ленд-лиз подписывают 9 мая, думаю, в этом случае был один важный момент, который многие упустили. Путину дали шанс 9 мая сказать, что "спецоперация" достигла результатов и мы выходим из Украины". Не ушли из Украины – получайте», – сказал политтехнолог.

Хотя ленд-лиз это история не об одном дне, а о долгих месяцах подготовки, формировании списков вооружения, которое предоставят Украине.

Путин, сидевший на трибуне и довольно вяло читавший с листов, сразу же понял, что с ним никто не будет уже играть в игры, которые раньше ему сходили с рук,

– заявил Тизенгаузен.

Путину показали его место, – Тизенгаузен

Эксперт добавил, что еще два-три года назад российский президент прекрасно понимал, что может пугать представителей ЕС и играть с американцами.

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"Сейчас ему показали его место, к нему никто не приехал. Даже лидеры стран ОДКБ, даже Лукашенко не приехал и сменил риторику. В конце концов, мы получаем такую картинку: все прекрасно понимают, что Путин – это списанный игрок", – отметил политтехнолог.

Борис Тизенгаузен считает, что сейчас задача Путина уже не достичь чего-то в Украине, а выйти из нее.

Закон о ленд-лизе для Украины: коротко

Еще 28 апреля Палата представителей одобрила судьбоносный документ о ленд-лизе. Исторический момент подписания документа президентом США наступил именно 9 мая, когда в России отмечали символический для пропаганды день "победобесия".

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за столь важное для Украины решение и написал, что победа обязательно будет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль акцентировал, что в годы Второй мировой войны именно ленд-лиз стал одним из ключевых факторов победы над нацизмом.

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