Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що підписання Джо Байденом 9 травня історичного документа – це навіть не тролінг, а стратегічна операція.

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"Не пішли з України – отримуйте"

Тизенгаузен акцентував, що насправді держави Європи та Сполучені Штати прекрасно розуміють, що означає символізм для Путіна. Російський президент, як і вся Росія, залежний від цього.

"Тому коли ленд-ліз підписують 9 травня, думаю, у цьому випадку був один важливий момент, який багато хто пропустив. Путіну дали шанс 9 травня сказати, що "спецоперація" досягла результатів і ми виходимо з України". Не пішли з України – отримуйте", – сказав політтехнолог.

Хоча ленд-ліз це історія не про один день, а про довгі місяці підготовки, формування списків озброєння, яке нададуть Україні.

Путін, який сидів на трибуні і досить мляво читав з аркушів, одразу ж зрозумів, що з ним ніхто не буде вже грати в "ігри", які раніше йому сходили з рук,

– заявив Тизенгаузен.

Путіну показали його місце, – Тизенгаузен

Експерт додав, що ще 2 – 3 роки тому російський президент прекрасно розумів, що може лякати представників ЄС та грати з американцями.

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"Зараз йому показали його місце, до нього ніхто не приїхав. Навіть лідери країн ОДКБ, навіть Лукашенко не приїхав і змінив риторику. Зрештою ми отримуємо таку картинку: всі прекрасно розуміють, що Путін – це списаний гравець", – зазначив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен вважає, що наразі завдання Путіна вже не досягнути чогось в Україні, а вийти з неї.

Закон про ленд-ліз для України: коротко

Ще 28 квітня палата представників схвалила доленосний документ про ленд-ліз. Історична мить підписання документу президентом США настала саме 9 травня, коли у Росії відзначали символічний для пропаганди день "побєдобєсія".

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за настільки важливе для України рішення і написав, що перемога обов'язково буде.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль акцентував, що в роки Другої світової війни саме ленд-ліз став одним з ключових факторів перемоги над нацизмом.

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