Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. Значительная часть российского общества убеждена, что война Путина с Украиной невозможна и глава Кремля делает безумный поступок.
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По словам Пионтковского, от полномасштабного вторжения в Украину Путина останавливают 3 фактора:
- готовность украинской армии к сопротивлению;
- серьезная настроенность США в отношении действительно "болезненных" для российского режима и экономики санкций;
- настроения русского народа.
Публицист не исключил, что глава Кремля может пойти в наступление. Однако если он это таки сделает, то война закончится через несколько дней в результате бунта российских военных и переворота в Кремле.
Он (Путин – 24 канал) почувствовал, что военные не пойдут на войну,
– заявил русский публицист.
Пионтковский рассказал о возможном наступлении Путина: смотрите видео
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