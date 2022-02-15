Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. Значительная часть российского общества убеждена, что война Путина с Украиной невозможна и глава Кремля делает безумный поступок.

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По словам Пионтковского, от полномасштабного вторжения в Украину Путина останавливают 3 фактора:

готовность украинской армии к сопротивлению;

серьезная настроенность США в отношении действительно "болезненных" для российского режима и экономики санкций;

настроения русского народа.

Публицист не исключил, что глава Кремля может пойти в наступление. Однако если он это таки сделает, то война закончится через несколько дней в результате бунта российских военных и переворота в Кремле.

Он (Путин – 24 канал) почувствовал, что военные не пойдут на войну,

– заявил русский публицист.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Пионтковский рассказал о возможном наступлении Путина: смотрите видео

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