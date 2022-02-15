Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Значна частина російського суспільства переконана, що війна Путіна з Україною неможлива й очільник Кремля робить божевільний вчинок.
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За словами Піонтковського, від повномасштабного вторгнення в Україну Путіна зупиняють 3 фактори:
- готовність української армії до спротиву;
- серйозна налаштованість США стосовно справді "болючих" для російського режиму та економіки санкцій;
- настрої російського народу.
Публіцист не виключив, що очільник Кремля може піти у наступ. Однак якщо він це таки зробить, то війна закінчиться за кілька днів у результаті бунту російських військових та перевороту в Кремлі.
Він (Путін – 24 канал) відчув, що військові не підуть на війну,
– заявив російський публіцист.
Піонтковський розповів про можливий наступ Путіна: дивіться відео
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