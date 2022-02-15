Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Значна частина російського суспільства переконана, що війна Путіна з Україною неможлива й очільник Кремля робить божевільний вчинок.

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За словами Піонтковського, від повномасштабного вторгнення в Україну Путіна зупиняють 3 фактори:

готовність української армії до спротиву;

серйозна налаштованість США стосовно справді "болючих" для російського режиму та економіки санкцій;

настрої російського народу.

Публіцист не виключив, що очільник Кремля може піти у наступ. Однак якщо він це таки зробить, то війна закінчиться за кілька днів у результаті бунту російських військових та перевороту в Кремлі.

Він (Путін – 24 канал) відчув, що військові не підуть на війну,

– заявив російський публіцист.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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У Великій Британії повідомили, що наразі сигнали Росії щодо відведення військ є неоднозначними. Водночас у США заявили, що їхні аналітики перевіряють цю інформацію.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що інформацію про російську загрозу озвучують для того, щоб її уникнути. Зараз західні партнери докладають максимум зусиль для деескалації.

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