Об этом 24 Каналу сказала журналист и психолог Лариса Волошина, отметив, что Европа выдвинула главе Кремля ряд условий.

Чего совершенно не ожидал Путин

Волошина отметила, что в кремлевской верхушке заметны очень интересные настроения. Там уже есть немало состоятельных людей, которые вдруг обратили внимание на то, что что-то идет не так. И у них есть "гениальный план": надо поговорить с Дональдом Трампом, чтобы Украина отдала Донбасс – и все завершится.

То есть, заметила она, эти элиты готовят своих z-патриотов к миру на путинских условиях. Хотя на самом деле ничего подобного нет и Украина уже давно дальше четкий ответ по Донбассу.

Их поражение уже просматривается. Мы видим, что России не удастся не просто выскочить из войны, ей не удастся выскочить из войны так, чтобы вернуть себе утраченные позиции,

– сказала Волошина.

По ее словам, на это указывают утечки из Белого дома. Очевидно, что Трамп теряет интерес к теме войны России против Украины.

Во-вторых, видно, как активизировалась Европа – она четко декларирует, что экономически и дипломатически ведет с Россией войну. И прекращение этой войны возможно при определенных условиях. То есть должен быть деоккупирован весь европейский континент, также Россия должна прекратить информационные и диверсионные войны. В общем речь идет о многих вещах, которые Кремль не может принять.

Путин к поражению не готов, он вообще не понимает, что его ждет,

– заявила журналистка.

В то же время главе Кремля, чтобы спасти свой режим, российскую экономику и страну в целом – нужно снятие европейских санкций.

Что сейчас происходит в России

Российскую элиту все больше беспокоит как война против Украины, так и ситуация внутри России. Как пишет The Guardian, внутри элит в этом году "ощутимо изменилось настроение", а разочарование Путиным углубляется. Многие в России чувствуют, что страна движется к катастрофе.

Эксперты сравнивают ситуацию, которая сейчас складывается в России, с историческими периодами, когда военные поражения или затяжные конфликты становились переломными для тамошних властей.