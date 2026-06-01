Про це 24 Каналу сказала журналістка та психологиня Лариса Волошина, зауваживши, що Європа висунула главі Кремля низку умов.

Чого абсолютно не чекав Путін

Волошина зазначила, що в кремлівській верхівці помітні дуже цікаві настрої. Там уже є чимало заможних людей, які раптом звернули увагу на те, що щось йде не так. Й у них є "геніальний план": треба поговорити з Дональдом Трампом, щоб Україна віддала Донбас – і все завершиться.

Тобто, зауважила вона, ці еліти готують своїх z-патріотів до миру на путінських умовах. Хоч насправді нічого подібного немає й Україна вже давно далі чітку відповідь щодо Донбасу.

Їхня поразка вже проглядається. Ми бачимо, що Росії не вдасться не просто вискочити з війни, їй не вдасться вискочити з війни так, щоб повернути собі втрачені позиції,

– сказала Волошина.

За її словами, на це вказують витоки з Білого дому. Очевидно, що Трамп втрачає інтерес до теми війни Росії проти України.

По-друге, видно, як активізувалася Європа – вона чітко декларує, що економічно й дипломатично веде з Росією війну. І припинення цієї війни можливе за певних умов. Тобто має бути деокупований весь європейський континент, також Росія має припинити інформаційні й диверсійні війни. Загалом йдеться про багато речей, які Кремль не може прийняти.

Путін до поразки не готовий, він узагалі не розуміє, що на нього чекає,

– заявила журналістка.

Водночас очільнику Кремля, щоб врятувати свій режим, російську економіку й країну загалом – потрібно зняття європейських санкцій.

Що зараз відбувається у Росії

Російську еліту все більше непокоїть як війна проти України, так і ситуація всередині Росії. Як пише The Guardian, всередині еліт цього року "відчутно змінився настрій", а розчарування Путіним поглиблюється. Багато хто в Росії відчуває, що країна прямує до катастрофи.

Експерти порівнюють ситуацію, яка нині складється в Росії, з історичними періодами, коли військові поразки або затяжні конфлікти ставали переломними для тамтешньої влади.