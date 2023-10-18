Путин поручил патрулировать небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами"

Российские захватчики начали патрулировать небо над Черным морем с помощью МиГ-3К. Самолеты будут вооружены комплексами "Кинжал".

Российский диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции 18 октября заявил, что отныне Воздушно-космические силы России будут постоянно патрулировать пространство над Черным морем.

Смотрите также У Крымского моста строят "новые барьеры": спутниковые снимки

Оккупанты будут применять МиГ-31К в Черном море

По словам российского диктатора, над Черным морем будут патрулировать самолеты Миг-31, вооруженные дальнобойными ракетами "Кинжал".

По моему поручению Воздушно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем,

– сказал он.

Очевидно, это неспроста – оккупанты напуганы передачей ATACMS Украине. Отметим, что Путин назвал это "очередной ошибкой США". Также он заявил, что Россия якобы сможет сбивать эти ракеты.

Что следует знать о МиГ-31К

То, что россияне будут поднимать МиГ-31К над Черным морем, означает, что всеукраинские воздушные тревоги могут участиться. Ведь ракета Х-47м2 "Кинжал", которую он несет, может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров. Поэтому когда этот истребитель подходит к пусковым рубежам, воздушная тревога объявляется по всей территории Украины.