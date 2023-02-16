Путин поставил очередную дату для армии для оккупации Донбасса – ГУР о ключевом направлении
Несмотря на многочисленные поражения на фронте, Владимир Путин продолжает давать своей захватнической армии задачу захватить Донбасс до конца марта. И таких дат было уже очень много.
Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Юсов отметил, что до конца марта, по мнению Путина, оккупанты должны выйти на админграницу Луганской и Донецкой областей.
Как и все предыдущие разы, у них это не получится. Сейчас мы видим эту спешку и бросание живой силы, которое сейчас происходит на Востоке. Ключевая задача оккупантов – взять Восток. Это была бы хоть какая-то победа для врага,
– подчеркнул Юсов.
Он также напомнил, что планы врага всегда рушатся. И уже скоро пройдет год с тех пор, как оккупанты "за 3 дня" берут Киев.
Добавим, что украинская разведка ранее предупреждала о том, что Россия планирует новое наступление на Украину Оккупанты могут сделать большую ставку на воздушно-десантные войска. А 14 февраля заметили, что Россия накапливает самолеты у границы с Украиной.
Специалисты американского Института изучения войны утверждают, что Путин вряд ли объявит о мерах по дальнейшей эскалации войны в Украине на Федеральном собрании 21 февраля.
Ракетный террор продолжается
- В ночь на 16 февраля российские захватчики ударили по Украине ракетами и беспилотниками. Враг выпустил 36 ракет как из акватории Азовского, так и Черного моря.
- Наше ПВО сбила 16 ракет. В частности, 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
- Враг попал в объект критической инфраструктуры во Львовской области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Известно также о пожаре, который удалось ликвидировать.