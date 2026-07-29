"Мы должны быть быстрее Путина": Зеленский рассказал, как технологии меняют ход войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин утратил инициативу в войне. Глава государства отметил, что у Украины есть 500 компаний, которые разрабатывают технологии вооружения, чтобы опередить Россию.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Fox News.

Как Путин утратил инициативу в войне?

Зеленский заявил, что война все больше превращается в соревнование технологий, где стороны вынуждены постоянно адаптировать стратегии и совершенствовать вооружение, ведь такие средства, как БПЛА, быстро теряют эффективность без обновления.

С начала войны, когда Путин сказал, что оккупирует нас в течение двух-трех дней, сейчас мы строим отличную военно-техническую отрасль. У нас есть 500 компаний с очень сильными технологиями,

– заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что "характер" войны меняется каждые несколько месяцев, поэтому Украина должна постоянно обновлять технологии и быстрее адаптироваться к России.

Он подчеркнул, что из-за большего количества людей в российской армии Киев должен делать ставку на технологические преимущества, чтобы сохранять жизнь военных.

Украина приближается к паритету по дальнобойному оружию с Россией

Украина продолжает наносить удары в глубь российской территории на расстоянии в тысячи километров. В то же время наша страна развивает производство собственного вооружения, которое будет способно преодолевать от 4 тысяч километров.

Генерал армии Николай Маломуж рассказал 24 Каналу , что Украина уже имеет отдельные важные преимущества по дальнобойным дронам. Также усиливается антидроновая составляющая.

Он при этом отметил, что Киев имеет важные достижения и в дальнобойных ударах. Однако хотелось, чтобы таких случаев было сотни в день.