Путин потребует от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности"

Владимир Путин заявил, что ситуация в мире становится "все более турбулентной и напряженной". Глава Кремля хочет "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности".

Путин взялся снова говорить о так называемых "гарантиях безопасности". Лидер государства-агрессора планирует новые требования к США и Альянсу.

Ранее Россия угрожает "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют ее требования

Путин потребует юридически закрепленных "гарантий безопасности"

Глава Кремля заявил, что ситуация в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, считает Путин, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию угрозам и вызовам.

Прежде всего добиваться получения от США и их союзников по НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны,

– заявил Путин.

Напомним, в январе Москва провела три раунда переговоров по "гарантиям безопасности" – с США, НАТО и ОБСЕ.

Требования "гарантий безопасности" от России: что известно

Ранее Россия выдвинула ультиматум США и НАТО, который назвала "гарантии безопасности". Основным требованием Москвы было "нерасширение НАТО", то есть фактически просили, чтобы Украину не брали в Альянс.

"Гарантии безопасности" стали основной темой обсуждения во время встреч американской и российской делегаций в Женеве 10 января. Также по ним общались во время встречи представителей России с НАТО и с ОБСЕ. Однако все эти переговоры в Кремле назвали провальными.

Письменные ответы Вашингтон передал в Москву в конце января 2022 года. США просили не публиковать их.

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