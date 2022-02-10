Путін взявся знову говорити про так звані "гарантії безпеки". Лідер держави-агресорки планує нові вимоги до США та Альянсу.

Раніше Росія погрожує "найсерйознішими наслідками", якщо США проігнорують її вимоги

Путін вимагатиме юридично закріплених "гарантій безпеки"

Очільник Кремля заявив, що ситуація у світі стає все більш турбулентною та напруженою. Це, вважає Путін, вимагає додаткових наполегливих зусиль щодо забезпечення стратегічної стабільності та протидії загрозам і викликам.

Насамперед домагатися отримання від США та їхніх союзників по НАТО вичерпних, юридично закріплених гарантій безпеки нашої країни,

– заявив Путін.

Нагадаємо, у січні Москва провела три раунди перемовин щодо "гарантій безпеки" – з США, НАТО та ОБСЄ.

Вимоги "гарантій безпеки" від Росії: що відомо

Раніше Росія висунула ультиматум США та НАТО, який назвала "гарантії безпеки". Основною вимогою Москви було "нерозширення НАТО", тобто фактично просили, аби Україну не брали в Альянс.

"Гарантії безпеки" стали основною темою обговорення під час зустрічей американської та російської делегацій у Женеві 10 січня. Також щодо них спілкувалися під час зустрічі представників Росії з НАТО та з ОБСЄ. Однак всі ці переговори у Кремлі назвали провальними.

Письмові відповіді Вашингтон передав у Москву наприкінці січня 2022 року. США просили не публікувати їх.

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