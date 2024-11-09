Мир, жвачка, отсутствие НАТО: Путин предложил "новый мировой порядок"

Аналитики ISW проанализировали заявления Путина и пришли к выводу, что диктатор противоречит сам себе. Он предлагает мировому сообществу жить по одним принципам, но сам исповедует совсем другие.

24 Канал со ссылкой на ISW расскажет, что за "новый" порядок придумали в Кремле. Ранее в Институте изучения войны писали, что Путин, вероятно, хочет перезагрузить отношения с Трампом.

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Предложенный Путиным "новый мировой порядок" подчеркивает взаимосвязанную международную систему без крупных государств или блоков безопасности, но действия Кремля противоречат предложенным им идеалам и принципам и подрывают их,

– говорится в отчете ISW.

Российский план предусматривает:

открытость государств для взаимодействия друг с другом;

отсутствие универсальных догм;

учет взглядов всех стран при принятии глобальных решений;

отказ от блоков безопасности, которые объединяют группы государств;

"справедливость для всех", включая искоренение ксенофобии и нетерпимости;

"суверенное равенство" всех государств.

Звучит якобы неплохо, но на самом деле диктатор не придерживается своих предложений. Он стремится усилить свою власть в России и влиять на другие страны – например, Молдову и Грузию. Кроме этого, заигрывает с группой антизападных государств, таких как Северная Корея, Китайская Народная Республика (КНР) и Иран. И, конечно, воюет в Украине. Все это совсем не похоже на отказ от блоков безопасности.

К тому же под красивыми словами об "учете взглядов всех стран" и "справедливости для всех" можно протянуть ослабление позиций Запада и усиление Кремля в мире.

"Кремль, вероятно, стремится использовать эту риторику, чтобы отвлечь внимание от реальных усилий России по подрыву прозападных правительств и распространению своего влияния на международной арене, а также способствовать расширению БРИКС и так называемой "новой евразийской архитектуры безопасности", которую Кремль создал в противовес НАТО", – подытожили в ISW.