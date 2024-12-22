В "дуэли" должны участвовать обе стороны, – авиаэксперт указал на ошибку Путина

Россия 21 ноября впервые нанесла удар баллистической ракетой "Орешник", атаковав Днепр. Недавно Владимир Путин предложил тем, кто сомневается в возможностях этой ракеты, устроить так называемую "технологическую дуэль" в Киеве. Однако его циничное предложение не имеет ничего общего с "дуэлью".

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, объяснив, при каких условиях могла бы состояться настоящая "дуэль" российского и западного оружия. Также Путин признался, что участвовал в разработке "Орешника" на конечном этапе.

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У Путина есть 2 цели

Долинце объяснил, что у Путина есть 2 цели, когда он заявляет о возможности проведения "дуэли":

с одной стороны – это попытка непосредственного влияния на украинские политические элиты через этот шантаж;

с другой стороны – самое главное для Путина – попытаться повлиять на западных союзников Украины и непосредственно на США, где происходят политические изменения.

Контекст. Во время пресс-конференции 19 декабря Путин предложил тем экспертам на Западе, которые, мол, имеют сомнения относительно того, что "Орешник" можно сбить, провести "технологический эксперимент". Эксперты, по его словам, определят объект в Киеве и расположат там свои силы, технику и системы ПВО. И он добавил, что "пусть попробуют сбить "Орешник".

Относительно проведения "высокотехнологичной дуэли", то она предусматривает участие обеих сторон. И Путину необходимо было сказать, что так же Россия должна собрать все свои комплексы С-300 где-то в Москве, а Украина получит десяток американских ракет Tomahawk. И российские комплексы будут пытаться отбиться от этих ракет,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Пока этого не происходит, по мнению Богдана Долинце, это не имеет ничего общего с "дуэлью".

Это фактически является бряцанием оружием в попытке показать, что у России есть определенная "бита" и она будет ею бить по беззащитному гражданскому населению,

– добавил он.

Отметим, что политолог Олег Лесной сомневается в том, что Путин рискнет пойти на "технологическую дуэль". По его мнению, новая, разрекламированная ракета может подвести и упасть. Также ее может действительно сбить украинское ПВО. В то же время, по словам Лесного, Путин продолжит запугивать Украину и Запад.