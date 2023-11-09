Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что проблемы затрагивают изоляцию Путина и потерю Россией влияния в Центральной Азии. И это последствия прежде всего позиции Казахстана.

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"Прозрачная" граница

В настоящее время идет борьба за Казахстан. Так, недавно состоялась встреча Токаева с Эммануэлем Макроном, у них прошли серьезные переговоры

Совершенно очевидно, что России, как крупнейшего игрока в Центральной Азии, уже не существует. И Путин пытается сохранить какое-либо влияние в этом регионе,

– отметил оппозиционный журналист.

Казахстан полностью присоединился бы к политике изоляции России – об этом могут свидетельствовать заявления Токаева и ситуация внутри страны – если бы не очень важное мешающее ему обстоятельство. Это очень протяженная граница между Россией и Казахстаном, которой почти не существует.

Осенью прошлого года более миллиона россиян убегали от частичной мобилизации в частности в Казахстан. И тогда выяснилось, что границу можно было беспрепятственно перейти пешком. Другое дело, что этим способом не слишком пользовались, потому что в Казахстане пришлось бы жить нелегально.

Существование такой незащищенной границы создает достаточно мощное политическое давление, учитывая непредсказуемость и агрессивность России,

– подчеркнул Яковенко.

К тому же некоторые российские политики делают провокативные заявления о том, что Россия "разберется" с Украиной и "возьмется за Казахстан". В нынешних обстоятельствах это выглядит утопически. Однако все это заставляет руководство Казахстана обращаться с Путиным осторожно – принимать его и проводить с ним какие-то переговоры.

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Работают ли санкции

Сегодня Россия использует, в частности, страны Центральной Азии для того, чтобы обходить санкции.

"Санкции действительно серьезно ослабляют экономику России, но вряд ли этим можно победить ее. Ведь многие страны не поддерживают антироссийские санкции – это Китай, Индия и большое количество государств Глобального Юга. А потому Кремлю достаточно уверенно удастся обходить санкции ", – резюмировал Игорь Яковенко.

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