Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, добавив, что проблемы затрагивают изоляцию Путина и потерю Россией влияния в Центральной Азии. И это последствия прежде всего позиции Казахстана.
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"Прозрачная" граница
В настоящее время идет борьба за Казахстан. Так, недавно состоялась встреча Токаева с Эммануэлем Макроном, у них прошли серьезные переговоры
Совершенно очевидно, что России, как крупнейшего игрока в Центральной Азии, уже не существует. И Путин пытается сохранить какое-либо влияние в этом регионе,
– отметил оппозиционный журналист.
Казахстан полностью присоединился бы к политике изоляции России – об этом могут свидетельствовать заявления Токаева и ситуация внутри страны – если бы не очень важное мешающее ему обстоятельство. Это очень протяженная граница между Россией и Казахстаном, которой почти не существует.
Осенью прошлого года более миллиона россиян убегали от частичной мобилизации в частности в Казахстан. И тогда выяснилось, что границу можно было беспрепятственно перейти пешком. Другое дело, что этим способом не слишком пользовались, потому что в Казахстане пришлось бы жить нелегально.
Существование такой незащищенной границы создает достаточно мощное политическое давление, учитывая непредсказуемость и агрессивность России,
– подчеркнул Яковенко.
К тому же некоторые российские политики делают провокативные заявления о том, что Россия "разберется" с Украиной и "возьмется за Казахстан". В нынешних обстоятельствах это выглядит утопически. Однако все это заставляет руководство Казахстана обращаться с Путиным осторожно – принимать его и проводить с ним какие-то переговоры.
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Работают ли санкции
Сегодня Россия использует, в частности, страны Центральной Азии для того, чтобы обходить санкции.
"Санкции действительно серьезно ослабляют экономику России, но вряд ли этим можно победить ее. Ведь многие страны не поддерживают антироссийские санкции – это Китай, Индия и большое количество государств Глобального Юга. А потому Кремлю достаточно уверенно удастся обходить санкции ", – резюмировал Игорь Яковенко.
Больше о визите Путина в Казахстан
- Глава Кремля 8 ноября прилетел в Астану, где его в аэропорту встречал Касим-Жомарт Токаев. Позже президенты провели встречу.
- Одной из тем обсуждения Путина и Токаева – строительство в Казахстане атомной электростанции, к которому должно присоединиться российское государственное предприятие "Росатом".
- Во время встречи в Астане Путин не сумел произнести имя и фамилию главы Казахстана, причем он совершил несколько попыток, но ни разу не смог произнести правильно.
- В ответ Токаев начал свою речь на казахском языке, чем очень удивил российскую делегацию, состоявшую в частности из спикера Путина – Пескова и главы МИД Лаврова. Их реакция была красноречивой.