Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що проблеми торкаються ізоляції Путіна та втратою Росією впливу у Центральній Азії. І це є наслідками насамперед позиції Казахстану.

До теми Для них це вигідно: чому Казахстан увів жорсткі обмеження щодо експорту до Росії

"Прозорий" кордон

Зараз йде боротьба за Казахстан. Так, нещодавно відбулась зустріч Токаєва з Емануелем Макроном, у них пройшли серйозні перемовини.

Цілком очевидно, що Росії як найбільшого гравця у Центральній Азії вже не існує. І Путін намагається зберегти хоч якийсь вплив у цьому регіоні,

– зазначив опозиційний журналіст.

Казахстан цілком приєднався б до політики ізоляції Росії – про це можуть свідчити заяви Токаєва та ситуація всередині країни – якби не дуже важлива обставина, яка йому заважає. Це дуже протяжний кордон між Росією та Казахстаном, якого майже не існує.

Восени минулого року понад мільйон росіян тікали від часткової мобілізації зокрема до Казахстану. І тоді з'ясувалось, що кордон можна було перейти без перешкод пішки. Інша справа, що цим способом не дуже користувались, тому що у Казахстані довелося б жити нелегально.

Існування такого незахищеного кордону створює доволі потужний політичний тиск, враховуючи непередбачуваність та агресивність Росії,

– наголосив Яковенко.

До того ж деякі російські політики роблять провокативні заяви про те, що Росія "розбереться" з Україною та "візьметься за Казахстан". В теперішніх обставинах це виглядає утопічно. Однак все це змушує керівництво Казахстану поводиться з Путіним обережно – приймати його та проводити з ним якісь перемовини.

Російський опозиціонер розповів про мету приїзду Путіна до Казахстану: дивіться відео

Чи працюють санкції

Сьогодні Росія використовує зокрема країни Центральної Азії для того, щоб обходити санкції.

"Санкції дійсно серйозно послаблюють економіку Росії, але навряд чи цим можна перемогти її. Адже багато країн не підтримують антиросійські санкції – це Китай, Індія та велика кількість держав Глобального Півдня. А тому Кремлю доволі впевнено вдасться обходити санкції", – резюмував Ігор Яковенко.

Більше про візит Путіна до Казахстану