В Крыму был двойник Путина, – экс-сотрудник СБУ указал на интересные детали

В годовщину оккупации Крыма, 18 марта, российского диктатора Владимира Путина "занесло" на захваченный полуостров. С визитом в Крым прибыл не сам бункерный дед, а его двойник.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, в Крыму Путин очень жестикулировал правой рукой, хотя обычно прижимает ее к себе или держится ею за стол.

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В Крым приехал двойник диктатора

Ступак отметил, что визит Путина в Крым анонсировали еще 2 недели назад и все думали: приедет ли сам диктатор или его двойник. Бывший сотрудник СБУ убежден, что на полуостров прибыл двойник бункерного.

Мне показалось, что это был двойник. Потому что он очень активно жестикулировал правой рукой. Обычно, когда он сидит за столом, держится правой рукой или где-то ее прижимает, когда выходит из самолета. Здесь он ею размахивает,

– обратил внимание он.

Ранее так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя заявлял об открытии детского центра, который Путин должен был увидеть в этот день в формате видеоконференции. Но диктатор сам приехал в Крым.

Иван Ступак подчеркнул: вероятно, ФСБ учли, что у Украины есть беспилотники, которые могут летать на расстоянии до 800-1000 километров. Поэтому они запланировали этот визит так, чтобы никто точно не знал, приедет ли Путин.

"Это было бы очень унизительно, если бы там был украинский беспилотник. Была очень большая оплеуха для них с ордером на обыск Путина. А здесь было бы еще большее унижение для России. Поэтому, возможно, они запланировали этот визит, чтобы никто не знал. Путин внезапно приехал, показался и моментально исчез", – добавил экс-сотрудник СБУ.

Ступак о визите Путина в Крым: смотрите видео

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