Даже в России не верят, – эссотрудник КГБ о приезде Путина на Херсонщину

Российские СМИ распространяют информацию о том, что кровавый диктатор Владимир Путин посетил временно оккупированную Херсонскую область. Позже выяснилось, что Луганск стал еще одной остановкой на карте маршрутов главы России.

Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России. По его словам, Путин сам противоречит себе относительно предварительных заявлений о боязни заразиться коронавирусом.

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Россияне подслушивают украинцев

Сергей Жирнов подчеркнул, что вероятно, россияне смотрят украинское телевидение.

"Я говорил, что Пригожин исполняет роль виновника обязанностей президента России, потому что ни Владимир Путин, ни Сергей Шойгу, ни Валерий Герасимов – никто из них никогда не был на фронте. Они послушали и Путин прилетел", – пошутил он.

Экс-сотрудник КГБ пояснил, что накануне во время встречи с послами Путин говорил о том, что сейчас ширится пандемия коронавируса, поэтому ему никто ничего лично не передавал.

Кроме того, в сеть попала запись, как один из гауляйтеров жалуется на то, что должен побыть в изоляции перед встречей с Путиным.

Чем особый визит Путина

Сергей Жирнов рассказал, что это очень странно, что после всех карантинных мер вдруг Путин прилетает на фронт. В это не верят не только сознательные люди, но и россияне.

Сам же диктатор не понимает, что делает, потому что оказался среди неудачников.

Путин за последние полтора года проиграл все, что мог проиграть и достиг совершенно противоположных результатов во всем, что делал. Ему только с такими неудачниками и сидеть,

– убежден Жирнов.

По его словам, именно в таком окружении должен появляться Путин.

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