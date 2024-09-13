Премьер Британии Кир Стармер заявил, что Россия сама начала войну в Украине и может ее прекратить. Так он ответил на угрозы Путина в сторону НАТО.

На днях самоназванный президент России заявлял о возможной войне с НАТО, угрожая Альянсу. Стармер отметил, что Москва ответственна за незаконное вторжение в Украину и имеет все возможности для прекращения боевых действий.

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Великобритания отвергает путинские угрозы

Премьер-министр Великобритании во время разговора с журналистами на пути в Вашингтон отметил, что Украина имеет полное право на самооборону. Он также высказался о важности предоставления Украине необходимых возможностей для отпора агрессии.

Россия начала этот конфликт. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону,

– сказал Стармер.

Стармер уточнил, что его визит в США направлен на обсуждение дальнейшей поддержки Украины. Он отказался комментировать информацию о ракетах Storm Shadow, но подчеркнул стратегический контекст принятия соответствующего решения.

Авторитетные писали, что США могут позволить Украине бить дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow вглубь России . Пока нет официального подтверждения этой информации.

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На фоне сообщений о том, что НАТО предоставит Украине разрешение бить вглубь России западным оружием, Путин решил пригрозить Альянсу. Главарь Кремля сказал, что соответствующее решение якобы будет означать прямое участие Запада в войне с Россией.