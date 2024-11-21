Москва может применить оружие по объектам стран, которые позволили бить по России, – Путин
Владимир Путин прокомментировал удар баллистической ракетой по Днепру. Диктатор взялся угрожать Западу.
21 ноября глава Кремля выступил с вечерним обращением. Он отметил, что Россия нанесла удар новейшей баллистической ракетой "Орешник" по "Южмашу" в Днепре, передает 24 Канал.
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Путин "катил бочку" на США і угрожал бить по обьектам на Западе
По словам Путина, применение "Орешника" было ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.
Развертывание российских ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от того, будет ли их развертывать Запад. Средств противодействия российским ракетам "Орешник" сейчас нет,
– сказал диктатор.
Путин заявил, что Россия считает, что имеет право применять оружие против объектов тех стран, которые разрешают использовать свое оружие против российских объектов.
Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности,
– отметил глава Кремля.
Он заявил, что страна-агрессорка готова к любому развитию событий.
Если кто-то в этом сомневается, зря. Ответ всегда будет,
– пригрозил Путин.