Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что накануне вторжения россияне проводили много военных учений, под предлогом которых стягивали в европейскую часть России свой личный состав.

Что указывало на то, что Россия начнет большую войну?

За неделю до широкомасштабной вооруженной агрессии эксперты Украинского центра безопасности и сотрудничества пришли к выводу, что большая война все-таки начнется. По словам Жмайло, одним из элементов было то, что в европейской части России начали разворачиваться полевые госпитали, активно насыщаться персоналом. Как раз для того, чтобы принимать раненых российских бойцов.

По вторжению, так россияне сказали, что это никакое не вторжение, а "сво". То, что сделали американцы в Венесуэле – то же самое хотели сделать россияне. Им это не удалось, они не учли низкий уровень своей армии и высокую горизонтальную способность к сопротивлению украинского народа,

– подчеркнул Жмайло.

По его словам, опыт революций в Украине российской стороной не был изучен. А деньги, которые она вкладывала в агентурную сеть, в большинстве были разворованы и никакой реальной опорной агентуры Россия не получила.

Почему Путин пошел войной на Украину?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества считает, что Путин принял решение развязать полномасштабную войну из-за того, что Украина начала все дальше отрываться от России. Он отметил, что в Кремле с 2014 года верили, что частично оккупированная Донетчина и Крым будут играть такую же роль, которую играет оккупированное Приднестровье для Молдовы.

Также были большие возложения в России на выборы в Украине в 2019 году, принимая во внимание, что и риторика, которая была у Зеленского, со слов Жмайло, больше воспринималась в Москве. Однако когда пришла новая власть и начала назначать на должности таких лиц, как генерал Буданов, Залужный, то есть авторитетных военных, в Кремле поняли, что Украина продолжает двигаться в сторону НАТО и ЕС.

"Поэтому Россия поняла, что это, возможно, ее последний шанс удержать Украину, потому что без нее развитие неоимперии будет невозможно. Как минимум, за неделю украинские спецслужбы знали, откуда будут удары. Бригады ВСУ, в частности 72-я, отправились гораздо раньше, чем в 4 утра 24 февраля, занимать оборонительные рубежи", – озвучил Жмайло.

В какой фазе сейчас находится война?

Сейчас Украина зашла в фазу тотальной войны на истощение. Россия уперлась в своих военно-промышленных возможностях, которые сейчас ограничены. Украинский ВПК загружен, по словам Жмайло, на 15 миллиардов с перспективой расширения до 55. Он отметил, что чья система будет устойчивее, тот и будет иметь шанс выстоять в этой войне.

"Если мы сможем на каждый "Шахед" изготовить 3 дрона-перехватчика, если сможем на вакантную позицию украинского пехотинца, которого не хватает на фронте, изготовить 2 – 3 НРК, предусмотреть большее количество БпЛА и наносить ими удары по России, тогда мы точно будем иметь шанс не то чтобы продержаться 2026 год, но и сточить наступательный потенциал России. Вот в такой мы сейчас фазе, но это точно не та, которая была в 2023 году, когда война зашла в тупик", – считает Жмайло.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества подытожил, что у командования Украины есть видение, как действовать дальше. Однако нашему государству не хватает денег, людей, однако, по его словам, самое главное, что есть план действий по продолжению сопротивления российской агрессии. В России ситуация несколько иная, там есть ресурс, которым она просто заваливает фронт в надежде, что Украина развалится внутри.

Заметьте! Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус, комментируя ситуацию на фронте накануне четвертой годовщины полномасштабного вооруженного вторжения России на украинскую землю указал на то, что его шокировало в этой войне. Он озвучил, что его поразили человеческие потери российской армии, которые достигли уже более 1,2 миллиона человек. Петреус отметил, что это больше, чем составляли все потери армии США в период Второй мировой войны.

