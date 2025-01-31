Внутри Европы постепенно разрушается единство, в частности относительно поддержки Украины и отношения к российской агрессии. К власти в немалом количестве стран приходят лидеры, которые готовы договариваться с Путиным.

Националистический поворот в странах, таких как Словакия, Австрия и Хорватия, вместе с Венгрией ставит под сомнение поддержку Украины, именно тогда, когда она оказалась в неопределенном положении на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Пример премьера Словакии Роберта Фицо, который в декабре встретился с Путиным в Кремле, чтобы обсудить поставки газа, показывает, как быстро все может измениться. Он превратил Словакию из верного союзника Украины в страну, которая часто повторяет нарративы российского лидера о войне.

Справка: Словакия была одной из первых стран НАТО, которая предоставила военную помощь Украине. Когда к власти пришел Фицо, в отношении министра обороны Ярослава Нада начали уголовные расследования. Над, который занимал должность министра обороны в течение трех лет до мая 2023 года, сказал, что он стал мишенью только за выполнение долга НАТО, доставляя в Украину боеприпасы, истребители МиГ-29 и ракетные системы С-300.

Он присоединяется к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который в течение длительного времени был самым эффективным разрушителем ЕС. Он тормозит поддержку Украины и призывает к прекращению санкций против России.

Орбан больше не одинок. ЕС, вероятно, все чаще и чаще будет сталкиваться с тупиком, поскольку ему будет трудно преодолеть инакомыслие националистов,

– говорит Габор Дьори, политический аналитик Policy Solutions в Будапеште.

Лидеры Восточной Европы нарушают консенсус внутри ЕС, превращаясь в выгодных Путину союзников, который спит и грезит, чтобы подорвать единство Европы.

Тем временем на западе Австрия готова выдвинуть своего первого ультраправого канцлера со времен Второй мировой войны. Герберт Кикль четко дал понять, что поддержка санкций против России противоречит традиционному нейтралитету страны.

В южной Хорватии избиратели в этом месяце подавляющим большинством голосов переизбрали президента Зорана Милановича, бывшего социал-демократа, который выступил против военной помощи Киеву, наложил вето на подготовку украинских офицеров и осудил расширение НАТО как "глубоко аморальное".

Тем временем в Румынии в предвыборной кампании лидирует ультраправый маргинальный кандидат Кевин Джорджеску. Он тоже уже сделал ряд пророссийских заявлений, в частности выступил с идеей раздела Украины.

Словения и Чехия – еще две страны в регионе, где антисистемные кандидаты могут вернуться к власти, даже если эти фигуры не обязательно совпадают с интересами Кремля.

Опросы показывают, что чешский миллиардер Андрей Бабиш значительно опережает действующее коалиционное правительство, тогда как лидер правой оппозиции Словении Янез Янша является ранним фаворитом на выборах следующего года.

В Болгарии президент Румен Радев призвал к снятию санкций с Москвы. Сербия, страна, не являющаяся членом ЕС, где президент-авторитарист Александар Вучич сталкивается с массовыми протестами из-за обвала крыши на железнодорожной станции, может стать предостережением.

Но региональная смена наиболее ярко проявилась в этом месяце в Словакии. Фицо поднял тему возможности выхода страны из ЕС и НАТО, заявив, что эти институты рискуют попасть в "книги истории". Через несколько дней он обвинил организаторов антиправительственных протестов, а также медиа и оппозицию, в организации "переворота".

Обострение риторики словацкого премьера отражает более глубокую проблему для ЕС, поскольку все больше чиновников поддерживают российские интересы вместо единого европейского блока. Это подчеркнул с Григорий Месезников, глава Института общественных дел, Братиславского аналитического центра.

Они стали троянским конем, принимая решения, выгодные для России, которые могут стать абсолютно разрушительными для Европейского Союза,

– подытожил аналитик.