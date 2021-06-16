Не допустимо, – Путин привел пример с Black Live Matters на вопрос о конкурентах

После встречи с Джо Байденом Владимира Путина спросили про его конкурентов, в частности о Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. Тот снова начал говорить про массовые беспорядки и вспомнил американское движение Black Live Matters.

Журналистка отметила. что список оппонентов Путина, которые исчезли или умерли, очень длинный. Организацию Навального, которая замікала этот список, "поставили вне закона"

Кстати Путин дал пресс-конференцию после встречи с Байденом: главные тезисы

Путин сказал, что эта организация якобы публично призвала к массовым беспорядкам и якобы привлекала несовершеннолетних. Кроме того, по словам Путина, организация публиковала инструкции, как готовить коктейли Молотова.

Путин вспомнил движение Black Lives Matter

Путин вспомнил движение, возникшее в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.

Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на ее территории. И сделаем все, чтобы этого не допустить. И какая-то боязнь здесь совершенно ни при чем,

– сказал политик.

Как прошла встреча Путина с Байденом

Байден с Путиным провели переговоры в Женеве 16 июня. Встреча длилась 4 с половиной часа.

Политики решили общаться с журналистами после встречи, но по отдельности.

Президент России рассказал, что говорили об Украине и ее вступление в НАТО. Байден якобы согласился с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать Минские соглашения.

Путин ответил на заявление Джо Байдена про "Путина-убийцу", ​​заявив, что американский политик объяснял свои слова в телефонном разговоре.

Кроме того, Путин признался, что в США его не пригласили.