Российский диктатор Владимир Путин призвал украинских военных перейти на так называемую "общую сторону". На очередную информационную манипуляцию Кремля публично ответил командир мотопехотного батальона ВСУ Роман Ковалев.

На своей странице в Facebook он опубликовал видеообращение прямо с передовой в Купянске-Вузловом.

Что сказал Роман Ковалев

Военный отметил, что заявления Кремля дошли до их участка фронта и вызвали однозначную реакцию бойцов.

Украинский офицер подчеркнул, что попытки врага повлиять на стойкость украинской армии подобными манипулятивными высказываниями не имеют никаких шансов на успех среди защитников.

Сначала я с удивлением узнал, что Купянск-Вузловой СНОВА "захвачен" россиянами. Правда, мы на это уже даже перестали реагировать: еще немного – и составим конкуренцию Малой Токмачке. А вчера посмотрел нарезку интервью Путина Кустурице. И там он обратился к нам, украинским военным: призвал перейти "на общую, на правильную сторону истории". И заодно признал, что воюем мы "достаточно последовательно". И вот тут я уже не смог промолчать. Поэтому после просмотра красочного видео о затонувшем "Меркурии" решил вспомнить наш старый жанр "я в Вузловом и без шапки", прогулялся по Вузловому и заодно записал привет своим старым русским друзьям – Путину и Герасимову,

– подписал свое видео Ковалев.

Видеообращение к Путину: смотрите видео

К слову, 24 ноября Путин пригрозил Украине новыми ударами в ответ на атаки по российским объектам топливно-энергетического комплекса. Он заявил, что Россия якобы не оставит такие действия без ответа.

Тем временем глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на эти жалобы диктатора. Он призвал Кремль закончить войну и напомнил о 432 000 уничтоженных оккупантов за 2026 год.