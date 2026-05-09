Путин прокомментировал вероятность ударов по центру Киева

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предыдущие угрозы ударить по центру Киева. Это подавалось как ответ на "провокационные заявления Зеленского".

Об этом он заявил в речи 9 мая, передают российские СМИ.

Что Путин говорит о вероятности ударов по центру Киева?

Удары по центру Киева допускались как ответ на провокации,

– заявил Путин.

Он добавил, что Россия не имеет желания ни с кем ухудшать отношения. В Москве понимают, что "центры принятия решений" в Киеве находятся рядом с дипломатическими представительствами ряда стран, в частности Китая.

По этому поводу, по словам Путина, Россия обсуждала вероятность ударов по Киеву с КНР, Индией, США и другими странами.

