Про це він заявив у промові 9 травня, передають російські ЗМІ.
Що Путін каже про ймовірність ударів по центру Києва?
Удари по центру Києва допускалися як відповідь на провокації,
– заявив Путін.
Він додав, що Росія не має бажання ні з ким погіршувати відносини. У Москві розуміють, що "центри прийняття рішень" у Києві знаходяться поруч з дипломатичними представництвами низки країн, зокрема Китаю.
З цього приводу, за словами Путіна, Росія обговорювала ймовірність ударів по Києву з КНР, Індією, США та іншими країнами.
Путін заявив, що Україна не готова до обміну полонених
Путін заявив, що Україна не готова до обміну полонених, а Росія нібито одразу погодилася на пропозицію США про перемир'я та обмін.
Він каже, що Росія сама пропонувала обмін, але Україна спочатку затягувала з відповіддю, потім знизила масштаб обміну до 200 на 200, а згодом взагалі заявила, що не готова до обміну.
В Офісі Президента України зазначили, що заява Путіна не відповідає дійсності.