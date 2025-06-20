Путин объяснил, что не помогает Ирану из-за "почти русскоязычного" Израиля

Владимир Путин назвал "провокаторами" тех, кто считает Россию ненадежным союзником в вопросе израильско-иранского конфликта. Он объяснил, почему Москва не спешит помогать Тегерану.

Соответствующее заявление диктатор сделал на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 20 июня. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Большая война на Ближнем Востоке: как конфликт Израиля с Ираном негативно влияет на Украину

Как оправдывается Путин

По словам российского президента, война в Украине и обострение между Израилем и Ираном – это совершенно разные конфликты. Именно поэтому так называемые провокаторы "не добьются своих целей".

Что касается надежности и ненадежности России как союзника, здесь уже говорили о том, что мы должны проявлять определенную солидарность,

– объясняет Путин.

Он подчеркнул, что в Израиле якобы проживает почти 2 миллиона человек – выходцев из бывшего СССР и России. "Это почти русскоязычная страна сегодня", – оправдывается диктатор.

Однако даже несмотря на это Москва якобы всегда поддерживает Иран в борьбе за его "законные интересы", в частности за "мирную атомную энергию".

Кто говорит, что мы должны были бы сделать больше – что больше? Начинать какие-то боевые операции? Так, что ли? У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками идей, которые мы защищаем, и тех, кто создаёт угрозы для России,

– убеждает Путин.

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на намек Дональда Трампа на вероятную ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия отреагирует негативно, а убийство откроет "ящик Пандоры".