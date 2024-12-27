Путина спросили, есть ли надежда закончить войну в 2025 году: он ответил, что верит в Бога
Псевдожурналисты на пресс-конференции спросили у Путина, верит ли он в окончание войны в 2025 году. Тот ответил, что верит в Бога.
Россия, по его словам, продолжит достигать своих целей в 2025 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Не падение экономики: что действительно приведет к краху режима Путина
Во что "верит" Путин в 2025 году
У российского диктатора Владимира Путина спросили, верит ли он в завершение "конфликта" в 2025 году. Он не придумал ничего лучшего, чем сказать, что "верит в Бога". Далее из уст российского лидера прозвучали банальные: "А Бог с нами".
Путин ответил о вере в окончание войны в 2025 году: смотрите видео
Россия в 2025 году продолжит достигать всех целей "специальной военной операции",
– добавил самопровозглашенный президент.
Путин также коснулся предсказаний относительно экономической ситуации в России в следующем году. По его словам, экономический рост будет "немного ниже", чем в 2024 году, но "столь быстрые темпы и не нужны".
Напомним, Путин заявил, что премьер Словакии Фицо во время их встречи "главным образом говорил о мирном регулировании в Украине". По его словам, Словакия может предоставить "площадку для переговоров России и Украины".