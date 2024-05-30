Об этом 24 Каналу сказал бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов, заметив, что открытая часть визита Владимира Путина была очень пустой: они подписали второстепенные бумаги, протоколы по фитосанитарному контролю, которые даже не стоят внимания президентов. Это говорит о том, что основная часть переговоров была закрытой.

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Американцы все раскроют

Владимир Милов убежден, что Путин просил летальное оружие. Даже если переговоры были закрытыми, мир узнает, если Китай начнет это оружие поставлять: во-первых, оно появится на фронте и будет иметь китайскую маркировку, а, во-вторых, американцы активно следят за тем, куда поставляется китайская военная продукция.

Американцы ранее активно раскрывали схемы поставки (оружия России – 24 Канал) из Северной Кореи, Ирана, Мьянмы. Будет ясно, если Китай поставляет оружие,

– сказал бывший министр энергетики России.

По его мнению, Китай этого делать не будет, потому что не может повлиять на ход войны, которой командуют путинские генералы. Но может за это получить.

Отношение к Китаю на Западе очень изменится в негативную сторону, если на фронте появится вооружение и боеприпасы с китайской маркировкой,

– подчеркнул Владимир Милов.

Китай, похоже, оказался на распутье, потому что экономика очень замедлилась, и ему пока не удается эту проблему решить. Он имеет огромные кризисы на рынке недвижимости, а в сфере регионального и местного долга накопились большие "пузыри".

Сотрудничество с Россией подорвет экономику Китая

Если Запад в ответ на поставки летального оружия в Россию начнет закрывать для Китая рынки и вводить заградительные торговые барьеры, это подорвет их экономику.

Ежедневно те или иные китайские банки перестают проводить платежи из России, определенные компании отказываются от сотрудничества: например, Alibaba Group сворачивает сотрудничество с Россией, а до этого там прекратил работу поставщик оборудования для видеонаблюдений Hikvision.

"Видно, что китайцы боятся вторичных санкций. И я не очень верю в то, что Китай просто так решит дать Путину оружие, чтобы подставиться под удар", – добавил Милов.

Однако на Китай давит не только Запад, но и Владимир Путин, который пугает его катастрофическими последствиями в случае поражения России, ведь это приведет к серьезному усилению позиций НАТО, США, Евросоюза. И это то, чего Китай не хотел бы.

Китай заинтересован использовать Путина как раздражителя мирового порядка, который кусает Украину и Запад. И Китай вроде бы прямого отношения к этому не имеет, но Путина за кулисами поддерживает,

– подчеркнул оппозиционер.

В ситуации, если Путин будет терять позиции и идти к поражению, это будет означать прямое усиление тех, кого Китай видит геополитическими противниками.

Поэтому Китай сейчас оказывает России минимальную поддержку для жизнеобеспечения, чтобы Путин как-то продолжал воевать и у него не упала экономика.

Но китайцы не дают России инвестиции, технологии и оружие с расчетами на возможные трудности из-за американских вторичных санкций. Это очень холодное и достаточно напряженное партнерство, ведь бросаться на грудь и вытаскивать Путина Китай тоже не очень хочет,

подытожил Владимир Милов.

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