Про це 24 Каналу сказав колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що відкрита частина візиту Владіміра Путіна була дуже порожньою: вони підписали другорядні папери, протоколи з фітосанітарного контролю, які навіть не варті уваги президентів. Це говорить про те, що основна частина переговорів була закритою.

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Американці все розкриють

Володимир Мілов переконаний, що Путін просив летальну зброю. Навіть якщо переговори були закритими, світ дізнається, якщо Китай почне цю зброю постачати: по-перше, вона з'явиться на фронті і буде мати китайське маркування, а, по-друге, американці активно стежать за тим, куди постачається китайська військова продукція.

Американці раніше активно розкривали схеми постачання (зброї Росії – 24 Канал) з Північної Кореї, Ірану, М'янми. Буде ясно, якщо Китай постачає зброю,

– сказав колишній міністр енергетики Росії.

На його думку, Китай цього робити не буде, тому що не може вплинути на перебіг війни, якою командують путінські генерали. Але може за це отримати.

Ставлення до Китаю на Заході дуже зміниться в негативний бік, якщо на фронті з'явиться озброєння та боєприпаси з китайським маркуванням,

– підкреслив Володимир Мілов.

Китай, схоже, опинився на роздоріжжі, тому що економіка дуже сповільнилася, і йому поки що не вдається цю проблему розв'язати. Він має величезні кризи на ринку нерухомості, а у сфері регіонального та місцевого боргу накопичилися великі "бульбашки".

Співпраця з Росією підірве економіку Китаю

Якщо Захід у відповідь на постачання летальної зброї до Росії почне закривати для Китаю ринки та вводити загороджувальні торговельні бар'єри, це підірве їхню економіку.

Щодня ті або інші китайські банки перестають проводити платежі з Росії, певні компанії відмовляються від співробітництва: наприклад, Alibaba Group згортає співпрацю з Росією, а до цього там припинив роботу постачальник обладнання для відеоспостережень Hikvision.

"Видно, що китайці бояться вторинних санкцій. І я не дуже вірю в те, що Китай просто так вирішить дати Путіну зброю, щоб підставитися під удар", – додав Мілов.

Проте на Китай тисне не лише Захід, а й Владімір Путін, який лякає його катастрофічними наслідками у разі поразки Росії, адже це призведе до серйозного посилення позицій НАТО, США, Євросоюзу. І це те, чого Китай не хотів би.

Китай зацікавлений використати Путіна як подразника світового порядку, який кусає Україну та Захід. І Китай начебто прямого відношення до цього не має, але Путіна за лаштунками підтримує,

– наголосив опозиціонер.

У ситуації, якщо Путін втрачатиме позиції і буде йти до поразки, це означатиме пряме посилення тих, кого Китай бачить геополітичними противниками.

Тому Китай зараз надає Росії мінімальну підтримку для життєзабезпечення, щоб Путін якось продовжував воювати і в нього не впала економіка.

Але китайці не дають Росії інвестиції, технології та зброю з розрахунками на можливі труднощі через американські вторинні санкції. Це дуже холодне і досить напружене партнерство, адже кидатися на груди і витягувати Путіна Китай теж не дуже хоче,

підсумував Володимир Мілов.

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